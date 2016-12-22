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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
12:06  22 декабря 2016 3

Свердловское правительство перед самым заседанием лишилось вице-губернатора

ИННОПРОМ-2015: второй день. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков пропустит заседание из-за поездки в МосквуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Предпоследнее заседание свердловского правительства в четверг, 22 декабря, пройдет в усеченном составе. В разосланном в среду, 21 декабря, анонсе мероприятия было указано, что ключевыми выступлениями на нем станут доклады вице-губернаторов Азата Салихова и Павла Крекова о выполнении поручений президента по обеспечению комплексной безопасности социальных объектов в Свердловской области.

Азат Салихов на заседании появился. А про Павла Крекова только сегодня стало известно, что он на мероприятии присутствовать не будет. Как пояснили работники кабмина, еще накануне вице-губернатора вызвали в Москву для доклада по вопросам образования, которое он курирует в числе прочих сфер. Кроме него, на заседании отсутствуют первые вице-губернаторы Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, находящийся на учебе в Москве.

В том же релизе было указано, что правительство рассмотрит 26 проектов постановлений, однако сегодня на официальном сайте кабмина значится 28 вопросов. Отдельные члены правительства предположили, что «повестка расширена, чтобы, возможно, не проводить следующее заседание 29 декабря».

Марина Мотылева
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