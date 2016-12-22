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22 декабря 2016
12:06  22 декабря 2016 5

В Москве, в переходе метро, произошел взрыв. Есть пострадавшие

В Москве, возле метро, прогремел взрывФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В переходе у метро «Коломенская» в Москве произошел взрыв, пострадали два человека. В экстренных службах столицы говорят, что взорвалось неизвестное устройство.

Взрыв произошел на проспекте Андропова, в подземном переходе у станции метро «Коломенская», сообщили источники ТАСС. «В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», — уточнил собеседник агентства.

Один из очевидцев сообщил, что после взрыва произошел пожар на площади 5 кв. м. Огонь уже ликвидирован.

Как уточняется, причиной взрыва стал газовый баллон. Рабочие вели газосварочные работы около южного вестибюля метро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Полицейские оцепили место взрыва. Сейчас там работают пожарные и врачи бригад скорой помощи. Вход в переход станции метро закрыт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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