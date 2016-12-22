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22 декабря 2016
Главные новости 
14:37  22 декабря 2016 18

В УрФО ликвидируют Уральский региональный центр МЧС. В 2017 году контроль над регионами перейдет к Сибири

Итоги года уральской прокуратуры. Региональный центр МЧС. Екатеринбург, урц мчс, здание
Новое здание УРЦ возьмет на баланс главное управление Свердловской областиФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Екатеринбурге началась ликвидация Уральского регионального центра МЧС и Центра управления кризисными ситуациями. В 2017 году он сольется с Сибирским региональным центром. Сотрудникам уже вручили уведомления о сокращении.

Мощная «реорганизация с целью оптимизации» повергла в шок сотрудников Уральского регионального центра МЧС. Официально объявлены «организационно-штатные мероприятия о повышении эффективности». На деле же огромную структуру просто ликвидируют с целью экономии денег. Более 400 человек могут лишиться работы.

«Все подавлены, шокированы, — сообщил „URA.Ru“ источник в ведомстве. — Слухи об этом ходили весь год, но все стало окончательно известно пару дней назад. Людям вручили уведомления. В январе нас отправляют всех в отпуска, а с 20 марта сокращают».

В марте контроль над главками МЧС Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО будет осуществляться Сибирским региональным центром МЧС, который находится в Красноярске. Ранее у центра в подчинении находились 14 регионов. Теперь, с присоединением уральского, Сибирь будет контролировать 20 регионов.

«Конечно, кому-то будут предложены вакантные должности, — продолжает источник. — В пожарных частях, вероятнее всего, эти должности будут с понижением, не исключено, что в других областях. Офицеры вряд ли согласятся на пониженные тарифные разряды, поэтому многие уйдут. Останутся в большинстве своем гражданские».

Речь о ликвидации региональных центров МЧС России велась с января 2016 года. Предполагается, что из восьми центров будут созданы четыре. Кроме ликвидации Уральского, на сегодняшний день известно также о ликвидации Приволжского регионального центра МЧС — он сольется с Центральным.

Ранее сообщалось о реорганизации Авиационно-спасательного центра Уральского регцентра МЧС.

Официальных комментариев от представителей Уральского регионального центра по этому поводу получить не удалось.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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