12:46 22 декабря 2016 2

Южноуральцы с нетерпением ждут субботнего потепления Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Аномально холодная погода в отдельных районах Челябинской области сохранится 22 и 23 декабря. Соответствующее предупреждение от МЧС и спасателей получили администрации муниципалитетов Южного Урала.

Несмотря на некоторое потепление утром и днем, в ночные часы температура будет снижаться, достигая в отдельных местах 35-40 градусов. Таким образом, в области сохранится повышенная вероятность аварий, ЧС и несчастных случаев.

В четверг, 22 декабря, в школах области частично были возобновлены занятия первой (начиная с 5 класса) и второй смены. Тем не менее утром в пятницу, 23 декабря, занятия вновь могут не состояться — по прогнозу Челябинского гидрометеоцентра столбики термометров опустятся ниже тридцатиградусной отметки.

За прошедшие сутки в больницы Челябинска попали с обморожениями пятеро горожан, сообщили также «URA.Ru» в администрации города. Причем, в отличие от ситуации 20 декабря, ни один из них на этот раз не был пьян. Сотрудники ГИБДД более 30 раз выезжали на помощь застрявшим на промороженных трассах водителям — более десяти из них в буквальном смысле слова были спасены.

МЧС советует в морозы отменить либо перенести проведение каких-либо культурно-массовых или спортивных мероприятий на открытом воздухе. Инструкторам-проводникам туристических групп рекомендовано при необходимости менять маршруты вплоть до прекращения похода. Всех южноуральцев просят без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

Потепление в регионе ожидается к утру субботы, 24 декабря, когда температура выйдет на комфортные для зимы 11-15 градусов мороза.