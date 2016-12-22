13:03 22 декабря 2016 14

Чепиков настаивает, что юношеский спорт надо изолировать от допинга Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

По мнению двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по биатлону Сергея Чепикова, одной из серьезнейших проблем наших спортсменов является отсутствие специально подготовленных спортивных врачей.

«Для того, чтобы не возникали такие ситуации с допингом, необходим жесткий контроль со стороны врачей. Я считаю, что спортивный врач — это очень специфическая специализация, которая требует отдельной подготовки, а еще лучше отдельного факультета в вузе. Например, у нас в команде спортивным врачом был бывший хирург, — сказал „URA.Ru“ Сергей Чепиков. — Здесь же нужны специфические знания, которые помогут уберечь спортсмена. О чем говорить, если даже врач Шараповой ее прозевал».

Другой серьезной проблемой Чепиков считает нахождение юношеского спорта фактически в «серой» зоне.

«На юношеских всероссийских соревнованиях никто никого не проверяет. А это тот период, когда происходит становление спортсмена. Есть желание достичь всего, много соблазнов, и не все могут устоять против предложения что-то принять, чтобы победить, — продолжает Сергей Чепиков. — Необходимо взять под очень жесткий контроль юношеский спорт. Ведь это завтрашние спортсмены, те, кто будет выступать за сборную страны».

Чепиков отмечает, что поддерживает контакты с бывшими коллегами по биатлону, часто созванивается с Антоном Шипулиным.

По его словам, он был шокирован информацией о 31 российском биатлонисте, якобы уличенном в принятии допинга. Лишь позже он узнал, что сюда входят и бывшие спортсмены, и те, кто выступает лишь на российских соревнованиях.

«Эта информация почему-то не была донесена широко до людей и многих ввела в заблуждение. В итоге все думают, что речь идет исключительно об основном составе биатлонистов, выступающих на этапах Кубка мира за сборную, — говорит Сергей Чепиков. — Из основного состава я знаю, о ком идет речь, но пока не буду говорить, подождем, что скажут сегодня днем».

Чепиков очень переживает из-за нахождения на грани срыва тюменского этапа Кубка мира, где построили очень хороший стадион. Угрозы со стороны иностранных команд бойкотировать этап Чепиков рассматривает всерьез. И если бойкот со стороны англичан мало кому интересен, так как Великобритания не биатлонная страна и присутствие или отсутствие ее команды в любом случае никто никогда не заметит, то позиция Норвегии может оказаться ключевой.

Напомним, днем в четверг, 22 декабря, Международный союз биатлонистов назовет 31 фамилию российских спортсменов, уличенных в принятии допинга по итогам расследования главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что у России отберут чемпионат мира 2021 года, если будет доказана причастность к допинговым махинациям.

О бойкотировании этапа Кубка мира в Тюмени заявила Федерация биатлона Великобритании. Федерации Норвегии и Чехии намерены принять окончательное решение после того, как будет сделано заявление Международного союза биатлонистов.