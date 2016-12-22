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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:06  22 декабря 2016 8

«Это откат к 90-м!» Общественники Екатеринбурга возмущены ларьками с шаурмой возле музеев. ВИДЕО

Ларьки возле исторических зданий портят вид городаФото: Дмитрий Москвин, Фейсбук

Ларьки по продаже шаурмы и фейерверков, расположенные между театром Музыкальной комедии и музеем истории Екатеринбурга, возмутили жителей города. Решительно настроенные граждане намерены добиться сноса объектов.

«Это откат к 90-м. Раньше с этими киосками боролись, теперь опять их возвращаем. Убогое зрелище рядом с главными культурными институциями города. Необходимости в них нет. Напротив стоит полупустой торговый центр — почему бы не продавать шаурму там? Если такой вариант не годится, то можно хотя бы заставить торговцев озаботится внешним видом ларьков. Международный и российский опыт, как это сделать, есть. Можно посмотреть на Москву образца 2016 года», — поделился с «URA.Ru» известный политолог и урбанист Дмитрий Москвин.

По словам собеседника агентства, он намерен обратиться в городскую администрацию с требованием разъяснить, кто разрешил постройку киосков в историческом центре города. В самой мэрии отмечают, что объекты построены незаконно.

«Разрешения на возведение этих ларьков никто не давал. В данный момент администрация города решает вопрос о демонтаже сооружений в правовом поле», — прокомментировал ситуацию представитель мэрии Денис Сухоруков.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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