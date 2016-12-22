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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:13  22 декабря 2016 3

Власти Верхней Пышмы намеревались незаконно вырубить почти две трети леса

Вырубка леса КГСХА Курганская область, вырубка леса, пни
Прокуратура защитила лес от чиновниковФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что в городском округе Верхняя Пышма площадь городских лесов составляет 1017 га. В то же время, постановлением главы администрации в августе 2015 года утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов округа, согласно которому площадь городских лесов составила чуть более 407 га.

«Согласно положениям статьи 105 Лесного кодекса РФ изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается», — сообщил «URA.Ru» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Верхнепышминский городской суд в августе 2016 года требования прокуратуры отклонил. Последовательно отстаивая свою позицию, надзорное ведомство обжаловало судебное постановление в апелляционном порядке.

Александр Лукманов
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