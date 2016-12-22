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22 декабря 2016
13:25  22 декабря 2016 0

В МИД доставили гроб с телом убитого посла Андрея Карлова. ФОТО

Гроб с телом Карлова привезли в МИД РФФото: Тwitter Дмитрия Смирнова
новость из сюжета:
В Турции убит российский посол
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Гроб с телом российского посла в Турции Андрея Карлова, убитого террористом 19 декабря, доставили в центральное здание МИД на Смоленской площади. Вскоре здесь начнутся траурные мероприятия.

До начала официальной гражданской панихиды с послом простятся его родственники, сообщает «Утро.ру». К дипломатическому ведомству с утра москвичи несут цветы.

Между тем, как отмечает журналист кремлевской группы Дмитрий Смирнов на своей странице в Тwitter, на памятной доске, где записаны фамилии всех сотрудников МИД, погибших при исполнении служебных обязанностей, внесена также фамилия Карлова.

Как ранее писала «Газета.Ru», в траурных мероприятиях примет участие президент РФ Владимир Путин.

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Фото: Тwitter Дмитрия Смирнова

Андрей Карлов был убит на выставке в Анкаре 19 декабря. Бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину послу, когда тот произносил речь. Буквально через минуту террорист был убит сотрудниками турецких спецслужб.

Нина Калинина
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