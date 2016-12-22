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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:57  22 декабря 2016 5

На Урале водитель протаранил машину ГИБДД. ФОТО

При столкновении пострадали два человекаФото: Соцсеть

В результате ДТП в Свердловской области с участием полицейской машины пострадали два человека. Авария случилась накануне, 21 декабря.

Столкновение произошло на улице Ачитской, возле заправки «ЛУКОЙЛа». При выезде с АЗС на главную дорогу 61-летний местный житель на автомашине «Лада Калина» не предоставил преимущество патрульному автомобилю ДПС.

В результате столкновения сам пенсионер из «Лады» получил ушиб грудной клетки, пострадал и 41-летний лейтенант полиции, сидевший на пассажирском сиденье автомобиля ДПС. Водителя полицейской машины от травм спасла подушка безопасности.

У автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер. Известно, что все участники ДТП были трезвыми.

«В отношении шофера «Лады Калины» составлен протокол по статьям «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда» и «нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», — сообщил «URA.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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