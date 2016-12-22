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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:48  22 декабря 2016 0

«Это феномен». Известный писатель прославил в веках уральские заводы

Книги - часть истории УралаФото: УВЗ

Писатель, научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества». Жюри оценило монографию «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века».

Трехтомник посвящен изучению феномена Уралвагонзавода — предприятия с уникальной индустриальной культурой, где успешно решались и решаются задачи по созданию и производству совершенно разных изделий: подвижного состава, криогенной техники и, конечно, бронированных машин. Первые три тома монографии охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается.

«Сохранение наследия Танкпрома — одна из важнейших социальных миссий корпорации. Просветительские, издательские и онлайн-проекты по истории отрасли являются для нас приоритетом. Венцом этой работы должно стать создание Музея Танкпрома к 100-летию отечественного танкостроения в 2020 году. Благодарны жюри премии за высокую оценку труда Сергея Устьянцева», — отметил статс-секретарь — заместитель генерального директора корпорации УВЗ Алексей Жарич.

Сергей Устьянцев — известный исследователь истории уральской промышленности. Помимо монографии, его перу также принадлежит ряд книг об Уралвагонзаводе и других предприятиях отрасли. В том числе в соавторстве он написал серию «Боевые машины Уралвагонзавода» из четырех книг, книги «Эра Лоренцо. Опыт успешной адаптации иностранных конструкций и технологий транспортного машиностроения», «Т-72/Т-90. Опыт создания отечественных основных боевых танков» и многие другие.

Является научным консультантом выставочного комплекса Уралвагонзавода, работает над созданием и воплощением концепции Музея Танкпрома. Кроме того, готовит к изданию следующие книги из двух новых корпоративных серий: «Из истории ЦКБ «Трансмаш» и «Библиотека Танкпрома»

Данил Бардин
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