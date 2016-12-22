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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
13:59  22 декабря 2016 0

На Ямале из-за морозов закрыты зимники и не летают самолеты

Аэропорт Салехарда не может принять борт из Екатеринбурга из-за морозовфото - официальный сайт аэропорта Салехарда
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Рейс АК «Ямал» в Салехард из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается из-за низкой температуры воздуха в столице Ямала. Как рассказал «URA.Ru» в четверг, 22 декабря, глава тюменского филиала компании Александр Умеренко, пассажиры ждут вылета. Возможно, когда станет теплее, рейс будет отправлен.

«Не хотелось бы отменять или сдвигать рейсы перед Новым годом. Это высокий сезон», — сказал представитель АТК.

По данным транспортной компании, температура в Салехарде опустилась до минус 43 градусов. В других городах округа немного теплее. В аэропорту Нового Уренгоя рассказали, что задержек по метеоусловиям нет. Есть задержки отправления и прибытия рейсов из Уфы и Новосибирска из-за замены воздушного судна.

Также сегодня департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала предупредил, что закрыты все зимники. Сезонные трассы Салехард — Надым, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале еще не достроены. Движение по введенному эксплуатацию зимнику Уренгой — Красноселькуп закрыто по погодным условиям.

Юлия Фролова
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