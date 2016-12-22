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22 декабря 2016
21 декабря 2016
14:03  22 декабря 2016 4

Черное золото. Глава чебаркульского МУПа обманывал бюджет при сделках с углем

Газ в Путейском городке Курган, уголь
Два партнера "нагрели" на топливе и бюджет, и горожанФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Задержанному в Чебаркуле директору МУП «Теплоком» Сергею Туманину инкриминируется получение взятки от коммерсанта более чем на 200 тысяч рублей. Его знакомый, поставлявший в 2015 году уголь для муниципальных нужд, стал вторым фигурантом возбужденных уголовных дел о получении и даче взяток, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в течение 2015 года Туманин, занимавший тогда должность главного инженера муниципального предприятия, закрыл глаза на меньший, чем было указано в контракте, объем поставленного угля.

«Маски-шоу» в Чебаркуле прошли 21 декабря: на оперативном видео осуществляющие силовую поддержку следственных действий бойцы ОМОН надевают наручники на директора МУПа. Его партнер по «распилу» городского бюджета также задержан, решается вопрос о предъявлении обоим обвинения.

Расследование продолжается, оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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