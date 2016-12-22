14:27 22 декабря 2016 0

Дом цыганской семьи, у которой забрали детей, был разрушен два года назад Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

В цыганский поселок в Перми, где два года назад снесли дома, наведались органы опеки. В итоге из одной семьи забрали четырех детей. Малыши не хотели идти с незнакомыми людьми, однако даже в таборе считают, что им будет намного лучше без родителей.

Табор находится в микрорайоне Камский, на перекрестке улиц Октябрьской и Адлеровской. В 2014 году там снесли два десятка самовольно построенных домов. Большинство цыган уже успело построить себе дома, вполне пригодные для комфортного проживания, но не все. Так, одна из семей проживает в неутепленном доме площадью не более 12 квадратных метров. Помещение обогревает лишь печь-буржуйка. Там проживали четыре ребенка в возрасте от пяти до 15 лет. Суд по требованию органов опеки постановил забрать их из семьи.

В середине декабря, когда на улице было минус 25 градусов, за детьми пришли приставы. По их словам, в доме было почти так же холодно, как на улице. Из всего убранства — два дивана и стол. Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка спокойно отнеслись к чужакам и были готовы пойти с ними, рассказали в пресс-службе УФССП, а вот их 15-летний старший брат выражал недовольство. Стоит отметить, что в 15 лет многие цыгане уже начинают строить свою семью, поэтому нежелание мальчика ехать в приют вполне понятно.

Родители детей также всячески старались помешать приставам. Они даже угрожали им ножом и палкой с гвоздями. В итоге троих несовершеннолетних удалось усадить в машину. Их 11-летняя сестра была в соседнем доме — там она нянчилась с малышами. Узнав, что ее ищут, девочка спряталась в сугробе прямо в домашней одежде. Приставам удалось убедить ребенка пойти с ними.

Люди из табора рассказали корреспонденту «URA.Ru», что семья, из которых изъяли детей, действительно неблагополучная. «Муж и жена постоянно пьют. Они каждый день пропадают где-то в городе — попрошайничают. После того, как их дом снесли, они просто поставили маленький сарайчик, в котором и живут до сих пор, там очень тонкие стены, вместо стекол на окнах клеенка. В доме жутко холодно, представляете — там даже хлеб замерз! Новый большой дом они строить не стали — часть строительных материалов просто пустили на растопку», — рассказала одна из цыганок.

По ее словам, отец детей сейчас постоянно плачет — он хочет забрать детей обратно, но в таборе считают, что ему их возвращать нельзя. Возможно, опеку над ребятами сможет оформить их дядя. По крайней мере, по словам цыган, он изъявлял такое желание и его жилищные условия позволяют это сделать.

Напомним, в сентябре 2014 года судебные приставы вместе с сотрудниками ОМОН снесли в таборе, расположенном в микрорайоне Камский, 22 цыганских дома. Основанием для этого было решение суда, признавшего эти здания самовольными постройками. Тогда без крыши над головой осталось несколько сотен человек, среди которых были дети. В тот раз табору удалось избежать изъятия детей — помогли цыгане, проживающие в микрорайоне Чапаевский неподалеку. Они приютили у себя несколько семей, оставшихся без крова. Вскоре дома были отстроены вновь.