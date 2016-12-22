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22 декабря 2016
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15:28  22 декабря 2016 12

Суд вынес приговор курганским полицейским

Судебное Алешкин Шевелев Курган, шевелев максим, алешкин андрей
Андрей Алешкин и Максим Шевелев признаны виновными в получении взятокФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Заместители начальника УМВД Курганской области Андрей Алешкин и Максим Шевелев отправятся в колонию. Обвинительный приговор вынес Курганский городской суд в четверг, 22 декабря, передает корреспондент «URA.Ru».

Суд приговорил Шевелева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки — 6,4 млн рублей. Алешкину дали десять лет лишения свободы, в качестве смягчающего обстоятельства учли тот факт, что у него есть ребенок. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 6 млн 400 тыс. рублей. В обвинении было несколько эпизодов передачи взятки, по части из них суд оправдал полицейских. По двум признал виновными. Суд также лишил обвиняемых специальных званий подполковника и полковника полиции.

Как передает корреспондент «URA.Ru» из зала суда, Шевелев и Алешкин с приговором не согласны. «Дело ангажированное, заказное», — заявил Шевелев.

Алешкин, помимо получении взяток в особо крупном размере (ст 290 УК РФ), обвинялся также в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения (ч 3 ст 159.2 УК РФ) и в незаконном приобретении «шпионской» ручки.

Как ранее сообщало «URA.Ru», резонансное дело в отношении высокопоставленных полицейских-взяточников было передано в суд в апреле 2016 года. По данным следствия, обвиняемые получали взятки от подрядчика, который выполнял реконструкцию здания ведомственного госпиталя на сумму более 8 млн рублей.

Застройщик госпиталя Сергей Обласов и бывший начальник тыла Сергей Мазко, который также участвовал в преступлениях, ранее были осуждены. Мазко дал следствию признательные показания. Алешкин и Шевелев свою вину не признавали.

Добавим, что в отношении бывшего начальника обвиняемых Игоря Решетникова суд в настоящее время рассматривает дело по обвинению в превышении полномочий.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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