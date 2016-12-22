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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:10  22 декабря 2016 25

В Екатеринбурге водитель маршрутки вместо потерявшей деньги девочки даром провез знакомого

Дальнобойщики в «Платоне». Екатеринбург, маршрутка, цена, общественный транспорт, оплата проезда, 26 рублей
Вместо ребенка в маршрутке бесплатно прокатился товарищ водителяФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Екатеринбурге водитель маршрутки отказался бесплатно провезти потерявшую деньги девочку. Вместо этого шофер даром прокатил своего товарища.

О некрасивой истории сообщили подписчики группы «Инцидент — Екатеринбург».

«Сейчас, в 12:30, ехала на автобусе номер 056. В автобус зашли 2 девочки, лет 11. Одна спросила у водителя, можно ли доехать до дома, денег, чтобы заплатить за проезд, у нее не было. Водитель ей отказал. Но вторая девочка, которая с ней зашла, насчитала за проезд 26 р. Зато на Ботанике зашел мужчина, видно, знакомый водителя, который так и не оплатил проезд. Этот мужчина проехал зайцем. Уважаемые водители автобусов — иностранных граждан касается — совесть имейте: друзей и знакомых вы провозите без денег, а детей, которые потеряли Е-карту и деньги на проезд, вы высаживаете в минус 30. Жизнь — бумеранг», — сообщила горожанка Екатерина Колядина.

Это уже не первый случай, когда водители и кондукторы высаживают детей на холод. Последний инцидент произошел неделю назад. Несчастный первоклассник едва не околел по дороге к дому.

Получить комментарий в ООО «Урал-Универсал», машины которой ездят по маршруту 056, «URA.Ru» не удалось — на звонки в компании не отвечают.

Данил Бардин
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