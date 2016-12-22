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22 декабря 2016
14:05  22 декабря 2016 56

Песков рассказал, при каких условиях Навальный может стать президентом

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., флаги, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о шансах Навального на кресло президентаФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах. Он отметил, что любой гражданин России вправе баллотироваться в президенты.

Песков напомнил, что в Конституции РФ прописан ряд критериев, которым должны соответствовать россияне, собирающиеся принять участие в выборах президента.

«Соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться — это его право выдвигаться в президенты», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Песков также подчеркнул, что в данный момент вопрос президентских выборов неактуален в Кремле, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Навальный заявил, что собирается участвовать в выборах президента в 2018 году. Он уже выступил с обращением и создал специально к выборам сайт.

Нина Калинина
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