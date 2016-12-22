{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
15:09  22 декабря 2016 6

Уральцы из жалости к животным бойкотируют скандально известный передвижной зоопарк

На зверей без слез смотреть невозможноФото: Ангелина Гриневич

Уральцы объявили бойкот скандально известному передвижному зоопарку. Жители Камышлова Свердловской области отказались посещать частный зверинец, где, по их мнению, плохо содержат животных.

Невостребованным оказался передвижной зоопарк, который еще в ноябре приехал на гастроли в Камышлов. Убогий вид вольеров и жалобные звуки, издаваемые животными, отпугнули горожан от посещения заведения. Несмотря на то, что прокуратура и полиция не нашли нарушений и признаков жестокого обращения с питомцами, камышловцы категорически отказались покупать билеты в зверинец.

«Он стоит совсем пустой, посетителей нет, люди стараются его обходить стороной, — рассказала „URA.Ru“ местная жительница Елена Семенова. — Я хотела дочку сводить, предложила, а она руками замахала: „Не пойду, мама, зверюшек жалко!“ Я многих знаю, кто не идет туда, потому что сердце разрывается при виде несчастных животных».

Последние три дня зверинец, и без того всегда безлюдный, и вовсе оказался закрыт для посетителей: ветеринары посоветовали хозяевам прекратить деятельность на время самых сильных морозов. Специалисты ежедневно посещают заведение и контролируют рацион животных и температуру в вольерах, чтобы избежать заболеваний зверей.

Новость по теме
Скандально известный передвижной зверинец замерзает на Урале. Местные жители и зоозащитники бьют тревогу

Напомним, в редакцию «URA.Ru» обратились зоозащитники с сообщением о том, что в передвижном зоопарке в Камышлове замерзают звери. Силовики проверили заведение, но нарушений не нашли: питомцы оказались сытыми, здоровыми, в вольерах с помощью обогревателей поддерживалась нормальная температура.

Тем не менее у ИП Вазгена Айвазяна, который владеет зоопарком, сложилась скандальная репутация. Так, весной этого года во время гастролей в Уфе из зверинца сбежала медведица, которую, не рассчитав дозы снотворного, застрелили насмерть во время побега.

Вскоре на улицы башкирской столицы вырвался верблюд, его удалось поймать. Тогда же в полицию поступило заявление от владельца, что из вольера неизвестные похитили двух детенышей пумы. Другое скандальное сообщение о зверинце Айвазяна прозвучало, когда все в той же Уфе самка леопарда из-за стресса после долгих переездов съела трех новорожденных детенышей.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров