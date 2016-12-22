14:40 22 декабря 2016 1

Энергетики отчитались о развитии поселков в Тазовском Фото: Анна Майорова © URA.Ru

С целью ликвидации дефицита электрической мощности, повышения надежности и устойчивости работы систем электроснабжения Тазовского и отказа от выработки электроэнергии устаревшими ПАЭС АО «Ямалкоммунэнерго» реализуется инвестиционная программа по строительству в поселке альтернативного энергокомплекса.

Всего в рамках реализации инвестпрограммы в Тазовский будет поставлено восемь газо-поршневых машин общей мощностью 12 МВт. Строительство электростанции позволит обеспечить надежность электроснабжения Тазовского.

Уже смонтированы два энергоблока мощностью 1,5 МВт каждый, пункт подготовки газа, здание электротехнического оборудования, проведена их обвязка.

«В наиболее благоприятный по погодным условиям день по согласованию с администрацией поселка запланировано подключение двух установленных энергоблоков для проведения пуско-наладочных работ, — говорит директор филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ в поселке городского типа Тазовский Александр Горлов. — Данное подключение будет производиться по временной схеме».

До конца года от генподрядчика ЗАО «Интертехэлектро» в Тазовский отправят еще пять трейлеров с котельным оборудованием, два из которых уже в пути.

На 2019—2023 годы для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей предусматривается строительство котельной в Тазовском мощностью 40 МВт. Участок под строительство уже согласован с администрацией поселка: объект будет располагаться в зоне теплоснабжения котельной № 7 «Совхоз».

В 2018 году специалисты «Ямалкоммунэнерго» приступят к корректировке схем тепло- и электроснабжения поселка. Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации три морально устаревших котельных, создать необходимый резерв мощностей с учетом «разрастания» поселка, а главное — уменьшить экологические риски.

В еще одном поселении Тазовского района «Ямалкоммунэнерго» ведет строительство жизненно важного объекта — котельной в селе Антипаюта мощностью 6,5 МВт. Возведение антипаютинской котельной запланировано в два этапа.

Первый этап проекта реализуется силами работников филиала компании в Тазовском районе — это выполнение работ по монтажу и пуско-наладке котельной мощностью 4 МВт, внутренняя обвязка оборудования по электротехнической и тепломеханической части, установка дымовой трубы, подготовка свайного основания под емкости запаса воды и дизтоплива.

С открытием зимника и получением от «Ямалспаса» одобрения при необходимой толщине льда по Тазовской губе будет доставлено котельное оборудование в село.

Реализация второго этапа — установка модуля с котлом мощностью 2,5 МВт — будет произведен по мере роста нагрузок.

Работы по строительству антипаютинской котельной не останавливаются, несмотря на то, что подрядчик, ООО «Партнер Групп», признан банкротом. ЯКЭ делает работу своими силами. Известная строительная фирма является участником громкого судебного разбирательства вокруг «Ямалкана».

Энергообновления ожидает не только Тазовский район. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения отдаленных поселков АО «Ямалкоммунэнерго» закупит несколько дизель-генераторов мощностью 300-500 КВт. Данные резервные машины будут рассредоточены по всему округу, что позволит минимизировать возможность возникновения непредвиденных ситуаций.