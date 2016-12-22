{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
14:31  22 декабря 2016 20

В Кремле идут разговоры о переносе даты выборов президента

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков не знает, будут ли переносить дату выборов президентаФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит «Газета.Ru». Он также отметил, что тема выборов пока не стоит в повестке Кремля.

Дмитрий Песков ранее говорил, что не знает, планирует ли Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на выборах. Напомним, выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров