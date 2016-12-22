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19 декабря 2016
14:45  22 декабря 2016 0

В Перми огонь подобрался к складу с пиротехникой, есть пострадавшие

Склад с игрушками выгорел почти полностьюФото: пресс-служба краевого ГУ МЧС

Склад с детскими игрушками сгорел под Пермью. По соседству расположен склад с пиротехникой, который, благодаря пожарным, не пострадал.

Пожар на шоссе Космонавтов в деревне Хмели вспыхнул в четверг, 22 декабря, около 10:00.

«Загорелся склад с игрушками. В пяти метрах от него находится склад с пиротехникой. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Пожарные за полчаса локализовали огонь. Еще полчаса им понадобилось на полную ликвидацию горения. Здание сильно повреждено огнем», — рассказали «URA.Ru» в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что из-за пожара травмы получили два человека. Один был госпитализирован с ожогами, второй — с переломами ног. Он выпрыгнул с мансардного этажа, чтобы спастись от огня.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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