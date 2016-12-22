15:00 22 декабря 2016 1

За предложенный проект бюджета депутаты проголосовали без обсуждения Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Утвержденный депутатами Челябинска бюджет мегаполиса на 2017 и плановый период 2018—2019 годов будет бездефицитным. По словам председателя гордумы Станислава Мошарова, это первый за семь лет финансовый документ, в котором расходы сравнялись с доходами.

Доходная часть городской казны, благодаря перечислению с регионального уровня части налоговых поступлений, существенно возросла.

«Особое внимание в 2017 году будет уделено местным проблемам и механизмам их решения. Программа „Реальные дела“ должна быть продолжена за счет аккумулирования собственных ресурсов и средств областной поддержки, — прокомментировал на очередной конференции движения „За возрождение Урала“ бюджетные новации губернатор Борис Дубровский. — В рамках принципа „деньги идут за делами“ мной принято решение в 2017 году передать 50 процентов собираемых сумм по упрощенной системе налогообложения. В следующем году районы и города области по данной статье получат дополнительно 2,8 млрд. рублей. Также в местные бюджеты будет перечисляться 100 процентов суммы госпошлины от предоставления госуслуг в рамках МФЦ».

Львиная доля этих средств достанется столице Южного Урала. «Если в этом году собственные доходы городского бюджета были на уровне 9 млрд, то в следующем — будут на 1,7 млрд рублей больше. Мы благодарны правительству Челябинской области. Теперь будем работать с предпринимателями с тем, чтобы создать для них наиболее выгодные условия и сделать такие ставки, чтобы больше предпринимателей переходило на уплату налогов по упрощенной системе», — отметил Станислав Мошаров.

Кроме того, в новом году дополнительные поступления в бюджет ожидаются за счет активной работы с должниками, которую сейчас ведет КУИиЗО. Как пояснил руководитель комитета Сергей Чигинцев, речь прежде всего о взыскании задолженности и штрафов по договорам об аренде земельных участков. Их пользователи — в том числе весьма крупные предприятия — задолжали городской казне без малого полмиллиарда, и сейчас эти средства станут немалым подспорьем.

«Создана комиссия по снижению дебиторской задолженности, по исполнению бюджетных обязательств и обеспечению доходов бюджета города Челябинска. С начала этого года было проведено девять заседаний, куда были приглашены 147 арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате на сумму более 400 млн. рублей. По результатам проведенной работы на сегодняшний день в городской бюджет поступило порядка 90 миллионов рублей», — рассказал Сергей Чигинцев.

Плановый объем доходов казны Челябинска в 2017-м (и в последующих двух годах) составит около 26,5 млрд рублей, в том числе почти 15 млрд рублей — в виде целевых средств из бюджетов иных уровней. Доля социальных расходов в новом бюджете составит 87,3%, большую их часть составляют траты на образование (почти 60%) и социальную политику (около 23%). «Все социальные обязательства, стоящие перед городом, будут выполнены», — подчеркнул спикер гордумы.

В частности, депутаты сохранили для пенсионеров льготу в размере 50% на проезд в муниципальном общественном транспорте без ограничения числа поездок. По-прежнему будут ездить бесплатно вдовы военных, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и сопровождающие инвалидов ВОВ I и II групп по зрению, а также получившие инвалидность в вооруженных конфликтах и их сопровождающие. Аналогичная льгота сохранена для школьников и студентов из малообеспеченных семей.