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22 декабря 2016
14:53  22 декабря 2016 5

Песков о сотрудничестве с Трампом: в Кремле не носят розовые очки

Клипарт. Уфа, Москва, москва, кремль
Кремль не рассчитывает на дружеские отношения с США с приходом к власти Дональда ТрампаФото: Илья Московец © URA.Ru

Говоря о будущих взаимоотношениях с администрацией избранного президента США Дональдом Трампом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не носят розовые очки.

«Мы не носим розовые очки, не питаем иллюзий на какие-то прорывы, но мы надеемся, безусловно, на более конструктивный подход», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Он отметил, что с приходом администрации Дональда Трампа к власти Кремль не ожидает, что Вашингтон моментально откажется от планов расширения НАТО, а также снимет антироссийские санкции.

Дмитрий Песков ранее говорил о том, что не знает, как поведут себя новый президент США и его подчиненные по отношению к Москве.

Нина Калинина
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