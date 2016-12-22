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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
15:03  22 декабря 2016 3

Иномарка снесла ограждение напротив управления МЧС в Екатеринбурге. ФОТО

Машина врезалась в столб. Екатеринбург
Забор не в первый раз предотвратил серьезную авариюФото: Анна Майорова © URA.Ru

В центре Екатеринбурга Volkswagen врезался в металлическое ограждение, установленное на улице Карла Либкнехта.

Автомобиль пересек проспект Ленина и направлялся в сторону улицы Малышева, когда попал в ДТП напротив здания Главного управления МЧС России по Свердловской области.

При аварии никто не пострадал, у иномарки серьезно поврежден бампер. Вероятно, водитель Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машину выбросило на встречную полосу, однако на ее пути оказалось металлическое ограждение.

Как писало «URA.Ru» ранее, похожий случай произошел на этом участке улицы в 2014 году. Тогда шикарный автомобиль Porsche Carrera 4 S снес забор, который установили всего за несколько недель до инцидента.

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Автомобиль чуть не выбросило на встречную полосу Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Виктор Вергилес
© Служба новостей «URA.Ru»
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