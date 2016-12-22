15:40 22 декабря 2016 8

Дмитрий Еремеев: "Аргументация представителей администрации рассыпалась, как карточный домик" Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Спикер тюменской гордумы Дмитрий Еремеев назвал «не вполне обоснованным» предложение администрации города ограничить количество льготных поездок на общественном транспорте для пенсионеров. Единоросс приветствовал перенос рассмотрения крайне непопулярного в городе предложения на 2017 год.

Говоря о перспективах введения предложенных заместителем главы администрации Тюмени Максимом Афанасьевым ограничений в количестве 44 поездок в месяц, Еремеев, в частности, заявил: «Я, к сожалению, не предсказатель и не могу сказать, что будет. Но мы на фракции активно обсуждали, и большинство депутатов от „Единой России“, я уже не говорю про оппозицию, были едины во мнении, что на сегодняшний день та аргументация, которая была представлена в обоснование внесенного проекта решения, она требует доработки и не вполне обоснована. Те, кто был на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы, видели, что аргументация рассыпалась, как карточный домик, после выступлений ряда депутатов и общественников».

Коммунисты требовали отказаться не только от урезания льгот для пенсионеров, но и от повышения платы за проезд Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

На заседании комиссии по бюджету 14 декабря вопросы к предложению Максима Афанасьева возникли и у прокуратуры города — надзорное ведомство потребовало предоставить детальные расчеты, на основании которых была выбрана цифра 44 поездки в месяц. Также была озвучена идея переноса неиспользованных поездок на следующий месяц, чтобы компенсировать изменение потребности в поездках.

Алексей Раков, гендиректор ООО «Тюменская транспортная система», занимающегося всеми транспортными картами в городе, в официальном письме заявил, что реализовать предложенную депутатом Николаем Романовым идею переноса неизрасходованных поездок на следующий месяц нельзя. За день до заседания гордумы администрация города отозвала уже включенное в повестку предложение Афанасьева на доработку.

Председатель общественной организации «Народный контроль» Александр Шемякин заявил «URA.Ru», что мэрия пошла на хитрость, отозвав непопулярное предложение. «С 1 января стоимость проезда повышается с 22 до 25 рублей, — заявил Шемякин. — Вот чиновники и решили не вводить оба предложения разом. Там работы для системщика — на один час. Просто, если хочешь безнаказанно у кого-то что-то забрать, забери все, а потом половину отдай обратно».

Александр Шемякин заподозрил чиновников в тактической хитрости Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Коллега Шемякина из общественной организации «Жилищный комитет» Юрий Рябцев выразился еще жестче: «Администрация города объявила при принятии бюджета, что дефицит в 200 млн рублей будет покрыт за счет продажи акций. Сейчас мы видим, что перекрыть этот дефицит чиновники решили за счет пенсионеров». Напомним, экономия бюджета в результате ввода ограничений на бесплатные поездки для пенсионеров должна составить около 42 млн рублей в год. Это меньше, чем первоначально предполагалось потратить на благоустройство одной рекреационной зоны в районе жилого комплекса «Озерные аркады».

Возмущенные политикой администрации города «красные» собрали перед заседанием Думы митинг с требованием не только не вводить ограничения на льготные поездки, но и отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Депутат от КПРФ Александр Чепик заявил, что сбор подписей горожан против этих инициатив мэрии будет продолжен. Коммунистов поддержали либерал-демократы, также выступающие против нововведения. Члены фракции ЛДПР перед заседанием парламента сфотографировались с одним из протестных плакатов коммунистов.

Спикер гордумы Дмитрий Еремеев назвал предложение заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева (на фото) «не вполне проработанным» Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Еремеев по окончании заседания Думы не смог ответить на вопрос одного из журналистов, почему депутаты-единороссы, несмотря на «рассыпающуюся» аргументацию администрации Тюмени, все же одобрили на комиссии предложение замглавы Максима Афанасьева ограничить льготный проезд для пенсионеров.

«Нам же главное — результат, — уклонился спикер гордумы. — Результат достигнут. На сегодняшний день этот вопрос снят».