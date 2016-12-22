15:41 22 декабря 2016 1

Полицейского лишили оружия прямо под камерами видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Три года условно получил Максим Исаев, укравший табельное оружие и боеприпасы у заснувшего в патрульной машине полицейского. Приговор злопамятному жителю Челябинска был вынесен 22 декабря, сообщили «URA.Ru» в Металлургическом районном суде.

Курьезное происшествие случилось ночью 26 июля, когда 32-летнего мужчину задержали пьяным на улице и привезли в районный отдел полиции для оформления административного протокола. Для начала челябинец устроил неприличное «представление с раздеванием» под прицелом контролирующих помещения райотдела видеокамер. Выйдя же из здания спустя несколько часов, он нашел новый объект для мести — дежурный «УАЗ-Хантер», в котором мирно спал водитель. Подкравшись к нему, Исаев вытащил из кобуры табельный ПМ и запасной магазин с патронами, после чего отправился в прокуратуру области — «на прием».

Там состоялся очередной акт шоу. Встретивший его шесть утра дежурный посоветовал дождаться начала рабочего дня. Исаев заявил, что ему некогда, и с грохотом выложил на стол оружие и боеприпасы. Потом разозленным правоохранителям пришлось еще разыскивать патрон, который решивший проучить полицейских челябинец потерял по пути.

Происшествие порядком повеселило жителей города, иронизирующих, что «Штирлиц и пьяным не терял сноровки» (литературный герой носил такие же имя и фамилию). Однако в отношении «мстителя» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов), ему грозило до семи лет лишения свободы. Реальный приговор оказался довольно мягок. Относительно легко отделался и полицейский, которого просто уволили из органов МВД.