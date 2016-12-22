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22 декабря 2016
21 декабря 2016
15:28  22 декабря 2016 2

На праздник не доехала. Жительница Кыштыма умерла в такси

Клипарт., такси
69-летняя жительница города Кыштым скончалась в салоне таксиФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Полиция Кыштыма Челябинской области выясняет обстоятельства смерти 69-летней жительницы города. Пожилая женщина скончалась в такси накануне, 21 декабря.

Пассажирка ехала в центр социального обслуживания на предновогодний праздник ветеранского актива. «Стало плохо с сердцем», — сообщил «URA.Ru» мэр Кыштыма Людмила Шеболаева.

Как пишет «Кыштымский рабочий», таксист по дороге еще общался с женщиной. Но когда уже подвез ее по нужному адресу, то обнаружил, что бабушка мертва. Водитель вызвал «скорую», и медики констатировали смерть.

Основной версией считают сердечный приступ, но окончательную причину смерти назовут по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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