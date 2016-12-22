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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
16:26  22 декабря 2016 2

Югорчане в мороз едят мороженое и качаются на качелях. ВИДЕО

Клипарт. Зима. Ханты-Мансийск., снег, холод, зима, варежки
В ХМАО аномальные холодаФото: Александр Елизаров © URA.Ru
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В соцсетях набирает популярность ролик, на котором мужчина в лютый холод качается на качели и ест мороженое.

«Сургутяне встречают мороз именно так», — подписал видео Эдуард Буторин. Он подтвердил журналисту «URA.Ru», что ролик снят именно в экономической столице ХМАО.

«Мороженым греется?» — шутят пользователи Сети. Один из участников беседы поинтересовался, почему герой видео не моргает. «Не моргает, чтобы ресницы не смерзлись», — пояснили ему. Впрочем, есть и те, кто считает эту ситуацию нормальной. «На севере так и должно быть», — отмечают они.

В ХМАО, напомним, стоят лютые морозы. Как рассказали «URA.Ru» местные жители, например, в Сургуте во второй половине дня 22 декабря температура воздуха составила минус 46 градусов. Днем ранее в экономической столице ХМАО было холоднее — минус 51 градус.

В регионе в ночь на 21 декабря была зафиксирована температура минус 62 градуса.

Видео взято со страницы Эдуарда Буторина в «Фейсбук»

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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