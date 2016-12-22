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22 декабря 2016
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20 декабря 2016
16:25  22 декабря 2016 0

Из-за банкротства старейшего предприятия ХМАО без работы останутся 700 человек

Клипарт 4, безработица, банк вакансий, поиск работы
В Югре станет на 700 безработных больше из-за банкротства известного предприятияФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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После банкротства «Правдинской геологоразведочной экспедиции» под сокращение попали 712 человек. Ситуацию обсудили в правительстве округа на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, сообщили «URA.Ru» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Правдинская геологоразведочная экспедиция» (ПГРЭ) является одним из старейших предприятий в Югре — за 50 лет работы компания открыла более 60 месторождений. Организация является и градообразующей для поселка Горноправдинск (Ханты-Мансийский район). Судом первой инстанции ПГРЭ признана банкротом в ноябре 2016 года — под сокращение попали 712 человек. Это 14% от числа всех безработных региона. Наталья Комарова во время заседания комиссии отметила, что такое массовое увольнение окажет большое влияние на рынок труда не только Горноправдинска и Ханты-Мансийского района, но и всего региона в целом.

«Необходимо обеспечить высвобожденных работников правовой и консультационной помощью, предложить варианты альтернативной занятости. К марту будущего года каждый высвобожденный сотрудник должен получить необходимую помощь», — отметила губернатор.

В целом ситуация в Югре лучше, чем и в среднем по России, и в сравнении с соседними регионами. Официальный уровень безработицы в два раза ниже, чем в стране. «В банке вакансий 12600 предложений работы. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составляет 0,4 безработных на одно свободное рабочее место. При содействии органов занятости трудоустроены 29 тысяч югорчан», — рассказала Наталья Комарова.

В правительстве также обсудили и проблемы с долгами по зарплате. К концу года предприятия Югры задолжали своим сотрудникам 104 млн 45 тыс. рублей. За последние несколько месяцев эта цифра уменьшилась примерно на 40 млн — 7 югорских компаний сумели погасить свою задолженность.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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