{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
15:50  22 декабря 2016 7

Разведка НАТО активизировалась. Шойгу назвал истинные цели Альянса в отношении России

Послание президента Владимира Путина. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу: "Большинство учений НАТО направлены против России"Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России значительно активизировалась. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По данным Шойгу, количество разведывательной авиации НАТО в районе российских границ увеличилось в три раза, а на юго-западе страны и вовсе в восемь раз. Морскую разведку вдоль границ России НАТО увеличило в полтора раза. Доклад главы Минобороны приводит «Газета.Ru».

Шойгу отметил, что Минобороны отслеживает и пресекает любые попытки нарушить российские рубежи.

«НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность», — заявил глава военного ведомства.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров