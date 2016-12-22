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22 декабря 2016
16:08  22 декабря 2016 2

Момент взрыва у метро «Коломенская» снял видеорегистратор

Взрыв был мощнымСкрин видео Youtube

Видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва у метро «Коломенская» в Москве, появилась в Сети. Она сделана на регистратор одного из автомобилей, проезжающего в это время мимо входа на станцию.

Данные о пострадавших разнятся. Так, по информации, которую приводит «Национальная служба новостей», при взрыве пострадали шесть человек, из них двое госпитализированы. РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о семи пострадавших, из которых в больнице находятся четверо.

Взрыв в переходе у метро «Коломенская» произошел утром в четверг, 22 декабря. По предварительным данным, при проведении ремонтных работ вблизи станции взорвался газовый баллон. Затем в вестибюле начался пожар.

В самом вестибюле разрушений нет, но стекла павильонов, которые были расположены у станции, выбило взрывной волной.

Наталия Вершинина
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