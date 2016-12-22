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19 декабря 2016
16:12  22 декабря 2016 7

Вице-премьера пермского правительства увезли сотрудники ФСБ

Демченко и Клепцин Пермь, демченко олег
Олег Демченко проходит как свидетель по уголовному делуФото: Алексей Глазырин © URA.Ru
новость из сюжета:
Уголовные дела команды пермского губернатора
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Сотрудники ФСБ увезли на допрос заместителя главы правительства Пермского края Олега Демченко. Он проходит в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, связанных с коррупцией в краевых министерствах.

Силовики увезли вице-премьера сразу после губернаторского приема в Органном зале, сообщает источник «URA.Ru». В пресс-службе краевого УФСБ сообщили, что Демченко допрашивается в качестве свидетеля по одному из уголовных дел. По какому именно — в ведомстве не уточняют. По одной из версий, вице-премьера допрашивают по делу о лоббировании интересов коммерческих структур из другого региона при аукционе на строительство обхода города Чусовой. Обвиняемый по делу министр транспорта Алмаз Закиев, который находится под подпиской о невыезде, считается ставленником Демченко

Олег Демченко — один из ближайших соратников губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Сегодня, 22 декабря, ожидалось, что глава региона отправит в отставку председателя краевого правительства Геннадия Тушнолобова и некоторых других членов регионального правительства.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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