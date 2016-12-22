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22 декабря 2016
16:22  22 декабря 2016 37

Путин заявил, что Россия сильнее любого агрессора

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир
Путин выразил уверенность, что стране не страшен никакой агрессорФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава государства Владимир Путин.

Однако, подчеркнул президент, расслабляться военным не стоит. В случае, если «мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться», «ситуация может быстро измениться», отметил Путин, добавив, что Россия даже не успеет этого заметить, пишет «Газета.ру».

В числе ключевых задач, стоящих перед российскими военными в 2017 году, президент указал необходимость выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа.

Также президент призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

Наталия Вершинина
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