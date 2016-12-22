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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
16:41  22 декабря 2016 2

«Вождь» югорских аборигенов переиграл Комарову

Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, дума хмао, айпин еремей
Еремей Айпин не позволил протеже правительства занять важный постФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе ХМАО-Югры Еремей Айпин не позволил губернатору Наталье Комаровой ввести в руководство парламентской структуры своего человека. Пост заместителя председателя получил чемпион мира по боксу Руслан Проводников. Решение было принято на заседании Ассамблеи. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили «URA.Ru» в информационно-аналитическом управлении Думы автономного округа.

По неофициальным данным, губернатор Наталья Комарова рассчитывала продвинуть на место заместителя Айпина президента организации «Спасение Югры» Александра Новьюхова. Официальное вступление протеже правительства в Ассамблею произойдет только в пятницу, 23 декабря. Теперь Новьюхову достанется статус рядового члена организации.

Ранее Еремей Айпин и его окружение, как уже сообщало «URA.Ru», пытались убедить Руслана Проводникова отказаться от депутатского мандата. Национальная элита автономии намеревается вернуть в Думу экс-депутата Надежду Алексееву, не сумевшую избраться по итогам выборов по спискам партии «Единая Россия». По последним данным, Наталья Комарова смогла отговорить Руслана Проводникова от сложения своих депутатских полномочий.

Получить комментарий Руслана Проводникова «URA.Ru» не удалось — он не ответил на звонки.

Эльдар Булатов
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