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Главные новости Свердловской области
16:32  22 декабря 2016 1

В администрации свердловского муниципалитета прошли обыски. Чиновники ждут дела о выделении лесных участков

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., зимний лес, снежные ели
У силовиков появились вопросы к выделению участковФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Представители силовых структур в четверг, 22 декабря, проводили следственные действия в кабинете начальника комитета администрации МО Алапаевское по управлению имуществом Сергея Брагина.

Как сообщили «URA.Ru» сотрудники комитета, в их число входили руководители отделения ОБЭП ГУВД Свердловской области в Алапаевске. О причинах их визита и о том, что именно делали в кабинете силовики, им неизвестно.

«Да, были силовики в штатском. Спокойно приехали, через какое-то время уехали», — подтверждает заместитель главы администрации Сергей Черепанов.

Источники «URA.Ru» уточняют, что силовики искали на рабочем месте Брагина документы, связанные с выделением в муниципалитете лесных участков. По их словам, супруга Брагина работает в местном представительстве кадастровой палаты, которая принимает участие в подготовке соответствующих решений.

Получить комментарий у Сергея Брагина не удалось, он отсутствовал на рабочем месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области взяли короткую паузу для подготовки комментария. Он будет опубликован в ближайшее время.

Обновлено: «В здании администрации Алапаевска органы внутренних дел сегодня обыски не проводили, — пояснил пресс-атташе свердловского полицейского глава Валерий Горелых. — Оперативные сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции осуществляли выемку документов, а это, с юридической точки зрения, абсолютно разные вещи. Эти действия проводились в рамках ранее возбужденного полицией уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного часть. 4 ст. 158 УК РФ по факту хищения леса. Об итогах расследования говорить пока преждевременно, так как работа находится на первоначальной стадии. Сегодняшние оперативно-следственные мероприятия, равно как и другие, направлено на установление лиц, причастных к хищению древесины в местных лесных угодьях».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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