16:58 22 декабря 2016 0

Исследование не подтвердило первоначальный диагноз Фото: depositphotos.com © URA.Ru

В минздраве Челябинской области опровергли информацию о смерти пожилой жительницы Миасса от гриппа. Ранее о летальном исходе заявил на итоговой пресс-конференции глава ведомства Сергей Кремлев.

Глава минздрава особо подчеркнул, что умершая не была привита. Причина же смерти, по его словам, была подтверждена лабораторно. «Диагноз „грипп“ был предварительным. Только что стали известны результаты исследования, установившего, что на самом деле жительница Миасса скончалась от бронхиальной астмы», — пояснила «URA.Ru» пресс-секретарь минздрава Мария Хворостова.

Пока ситуацию с гриппом и ОРВИ в Челябинской области считают предэпидемической, хотя некоторые школы и отдельные классы в регионе уже успели закрыться на карантин. Эпидемический порог превышен уже более чем на 10%, но эпидемия объявляется начиная с 20%-й планки, объясняют медики. Скорее всего, аномальные морозы, из-за которых уже несколько дней значительная часть учеников остается дома, а затем и новогодние каникулы позволят «сдвинуть» начало эпидемии на конец января.

Сейчас в Челябинской области циркулирует вирус гриппа типа А3, от которого и вакцинировали население в 2016 году. Именно он выявлен у нескольких заболевших, чей диагноз подтвержден. В гораздо меньшей степени вероятны случаи гриппа, вызыванные вирусами типов В и А1.