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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
08:40  23 декабря 2016 0

От главы ХМАО ждут публичного заявления об аварии с погибшими детьми

Послание Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Комарова выступит с посланиемФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу, 23 декабря, выступит с ежегодным посланием. В обращении главы региона к жителям округа будет затронута тема недавней трагедии на трассе под Ханты-Мансийском, считает руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

По словам эксперта, в послании должны быть отражены принятые правительством меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. Наталья Комарова, предполагает Анатолий Гагарин, может также заявить, что в Югре будет сделано все, чтобы виновные в трагедии понесли наказание. При этом в своем послании губернатор должна также представить югорской элите и жителям планы властей на ближайший год, отмечает политолог.

«Послание — это месседж губернатора всем представителям власти и других сфер, в котором должно говориться об итогах 2016 года и перспективах региона на 2017. Должна быть озвучена система подходов, приоритетов и направлений, по которым будет развиваться Югра, чтобы превзойти успехи уходящего года», — прокомментировал Анатолий Гагарин.

Наталья Комарова ранее уже дважды переносила свое послание. Губернатор должна была выступить 9 декабря, но дату мероприятия изменили после того, как 4 декабря под Ханты-Мансийском случилось массовое ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе — 10 детей. А позднее главе региона пришлось подвинуть время своего послания с 14 на 13 часов, поскольку большая пресс-конференция президента Владимира Путина была перенесена с 22 на 23 декабря из-за прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым. Как правило, послание главы региона слушают представители элиты региона.

Антон Степыгин
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