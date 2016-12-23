От главы ХМАО ждут публичного заявления об аварии с погибшими детьми

08:40 23 декабря 2016 0

Губернатор Комарова выступит с посланием Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу, 23 декабря, выступит с ежегодным посланием. В обращении главы региона к жителям округа будет затронута тема недавней трагедии на трассе под Ханты-Мансийском, считает руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

По словам эксперта, в послании должны быть отражены принятые правительством меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. Наталья Комарова, предполагает Анатолий Гагарин, может также заявить, что в Югре будет сделано все, чтобы виновные в трагедии понесли наказание. При этом в своем послании губернатор должна также представить югорской элите и жителям планы властей на ближайший год, отмечает политолог.

«Послание — это месседж губернатора всем представителям власти и других сфер, в котором должно говориться об итогах 2016 года и перспективах региона на 2017. Должна быть озвучена система подходов, приоритетов и направлений, по которым будет развиваться Югра, чтобы превзойти успехи уходящего года», — прокомментировал Анатолий Гагарин.

Наталья Комарова ранее уже дважды переносила свое послание. Губернатор должна была выступить 9 декабря, но дату мероприятия изменили после того, как 4 декабря под Ханты-Мансийском случилось массовое ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе — 10 детей. А позднее главе региона пришлось подвинуть время своего послания с 14 на 13 часов, поскольку большая пресс-конференция президента Владимира Путина была перенесена с 22 на 23 декабря из-за прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым. Как правило, послание главы региона слушают представители элиты региона.