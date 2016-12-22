{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
Главные новости 
17:22  22 декабря 2016 2

Уральскому депутату Госдумы освободили жилье

Заседание отделения Единой России Курган, шишкоедов василий
Василий Шишкоедов готовится к новосельюФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Депутат Госдумы Василий Шишкоедов готовится вселиться в служебную квартиру. Депутат рассказал «URA.Ru», что буквально накануне получил ключи от жилища.

Василию Шишкоедову, который был избран в российский парламент в сентябре 2016 года, пришлось три месяца прожить в гостинице в ожидании, когда служебное жилье освободят депутаты предыдущего созыва. Депутат уточнил, что еще не успел перевезти все вещи и обжиться — в квартире рабочие обновляют мебель.

Супруга Василия Шишкоедова пока не перебралась вслед за мужем-депутатом в Москву.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров