Уральскому депутату Госдумы освободили жилье

17:22 22 декабря 2016 2

Василий Шишкоедов готовится к новоселью Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Депутат Госдумы Василий Шишкоедов готовится вселиться в служебную квартиру. Депутат рассказал «URA.Ru», что буквально накануне получил ключи от жилища.

Василию Шишкоедову, который был избран в российский парламент в сентябре 2016 года, пришлось три месяца прожить в гостинице в ожидании, когда служебное жилье освободят депутаты предыдущего созыва. Депутат уточнил, что еще не успел перевезти все вещи и обжиться — в квартире рабочие обновляют мебель.

Супруга Василия Шишкоедова пока не перебралась вслед за мужем-депутатом в Москву.