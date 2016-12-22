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22 декабря 2016
17:16  22 декабря 2016 5

Валокордин и «Боярышник» будут продавать только по рецепту

Аптеки. Екатеринбург, покупатель, аптека, лекарства
Спиртосодержащие медицинские настойки будут продавать в аптеках только по рецептуФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

«Валокордин», «Боярышник» и другие спиртосодержащие медицинские настойки будут продавать в аптеках только по рецепту. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Хлопонин.

«Будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Хлопонин, его цитирует «Газета.Ru».

По мнению вице-премьера, людям должно быть достаточно баночки на 4 тысячи капель, если для эффекта обычно принимают от 10 до 40 капель. «Валокордина надо 40 капель, 10 капель выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения», — отметил Хлопонин.

Решение было принято после того, как произошло массовое отравление жителей Иркутска концентратом для ванн «Боярышник», Число жертв отравления на четверг, 22 декабря, увеличилось до 71 человека. Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал ужесточить требования к продаже и производству пищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25%. Вместе с тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила судить производителей «Боярышника» за преднамеренное убийство, писала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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