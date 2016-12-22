17:45 22 декабря 2016 3

В крови российских спортсменов продолжают находить допинг Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована. Об этом пишет шведское издание Expressen.

По данным европейского СМИ, во второй части доклада главы WADA Ричарда Макларена упоминаются лидеры национальной команды Максим Вылегжанин, Никита Крюков и югорчанин Александр Легков. Expressen пишет, что в одном из допинг-тестов Вылегжанина за несколько недель до сочинской Олимпиады были найдены следы триметазидина — запрещенного препарата, который улучшает кровообращение. А в пробе Александра Легкова, выигравшего в Сочи-2014 50-километровый марафон, нашли следы будезонида — препарата против астмы. Дисквалификация сборной означает, что российские лыжники пропустят чемпионат мира, который стартует в конце февраля 2017 года, пишет «Спорт-Экспресс».

В четверг, 22 декабря, Международный союз биатлонистов назовет 31 российского спортсмена из списка уличенных в принятии допинга по итогам расследования Ричарда Макларена. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что у России отберут чемпионат мира 2021 года из-за допинговых махинаций. Всего в докладе Макларена несколько сотен фамилий российских спортсменов. Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил о возможных манипуляциях с допинг-пробами Александра Легкова, напоминает «Газета.ру».