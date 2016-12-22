{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
17:15  22 декабря 2016 0

Медики Екатеринбурга переедут в «городок ученых»

Клипарт. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия
УГМУ станет частью уникального медицинского кластераФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Проект медицинского кластера в Академическом поддержали в Уральском государственном медицинском университете. Ученый совет вуза одобрил план строительства нового комплекса зданий и кампуса УГМУ на территории района.

Новая площадка УГМУ будет частью медицинского кластера, основой которого также станет НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники.

«Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10 микрорайона Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. — рассказали „URA.Ru“ в центре информационной политики и рекламы „РСГ-Академическое“. — „Городок ученых“ планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде».

Лидеры медицинского сообщества Екатеринбурга на заседании Ученого совета особо отметили, что переезд на новую площадку критически важен для вуза: отдельные помещения УГМУ разбросаны по всему городу, а существующая учебно-материальная база уже не отвечает его потенциалу.

Согласно концепции, в реализации проекта может помочь государственно-частное партнерство. Застройщик микрорайона Академический — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готов принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета. В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в федеральный Минздрав.

Виктор Вергилес
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров