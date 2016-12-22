{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
17:48  22 декабря 2016 2

Югорские депутаты прогуливают Думу из-за морозов

Ханты-Мансийск, дума хмао
Депутаты из ХМАО-Югры не смогли попасть на Думу из-за сильных морозов в регионеФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
все новости сюжета

Ряд югорских депутатов пропустили работу комитетов и с высокой долей вероятности не появятся на пятничном заседании Думы, а также послании губернатора Натальи Комаровой, которое пройдет следом. Причина — аномальные морозы, господствующие на территории ХМАО-Югры, из-за которых частично пострадало авиасообщение региона с Москвой, Тюменью, и Екатеринбургом. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «URA.Ru» источник в региональном парламенте.

Согласно этим данным, на заседаниях комитетов из-за низкой температуры воздуха не появились депутат от ЛДПР Евгений Марков, сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко, справоросс Михаил Сердюк, единороссы Любовь Малышкина и Сергей Кочкуров. При этом известно, что Марков не смог вылететь в Ханты-Мансийск из Тюмени, где постоянно проживает, из-за неоднократной отмены рейса.

«Я уже двое суток не могу вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск. Рейсы отменяют. Сегодня я решил сдать билеты. Ехать в такой мороз я не рискну», — прокомментировал ситуацию для агентства Евгений Марков. Аналогичная ситуация сложилась у Михаила Сердюка, который задержался в российской столице.

Василий Филипенко также должен был лететь в Югру из Тюмени на самолете вместе с коллегой из ЛДПР, однако предпочел отправиться в Ханты-Мансийск на автомобиле. Связаться с ним на момент публикации не удалось — абонент находится вне зоны действия сети.

В ХМАО, как уже сообщало «URA.Ru», господствует аномально холодная зима. Например, в Сургуте во второй половине дня 22 декабря температура воздуха составила минус 46 градусов. Днем ранее в экономической столице ХМАО было холоднее — минус 51 градус. В Ханты-Мансийске столбики термометров показывают минус 48 градусов мороза.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров