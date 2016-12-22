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22 декабря 2016
17:37  22 декабря 2016 9

В Москве скончался внук Сталина

Евгений Джугашвили гордился своим дедомФото: peoples.ru

На 81-м году жизни в Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Всю жизнь он посвятил созданию оружия.

О смерти внука Сталина «Газета.ру» пишет со ссылкой на представителя справочной службы скорой помощи. Джугашвили нашли без сознания на улице на северо-востоке российской столицы. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, сообщает портал Life.ru.

Евгений Джугашвили родился в семье старшего сына Сталина Якова. На свет Евгений Джугашвили появился в Урюпинске 10 января 1936 года, всю жизнь он занимался созданием оружия. В 1959 году Джугашвили-младший окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Он был кандидатом военных и исторических наук.

Джугашвили до последнего дня выступал в судах России и Украины, защищая честь и достоинство своего деда — Иосифа Сталина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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