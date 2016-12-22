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Главные новости Тюменской области
17:44  22 декабря 2016 6

Общественник потребовал отправить в отставку главу Тюмени

Комиссия по бюджету - 2015. Гордума. Тюмень, еремеев дмитрий
Спикеру гордумы Дмитрию Еремееву удалось "изящно" уйти от обсуждения вопроса о собственной отставкеФото: Николай Бастриков © URA.Ru

Тюменский общественник потребовал отправить в отставку главу областной столицы. По мнению председателя общественной организации «Тюменский жилищный комитет» Юрия Рябцева, спикер городской Думы Дмитрий Еремеев лишил горожан доступа к жизненно важной информации.

Во время заседания Тюменской городской думы в четверг, 22 декабря, произошел скандал. В ходе обсуждения повестки слово потребовали представители общественности — коммунист Александр Черепанов и председатель «Жилищного комитета» Юрий Рябцев. Председатель Думы Дмитрий Еремеев слова не дал, несмотря на громогласные требования Черепанова: «Еремеев, дай слово народу!», поддержанные собравшимися в зале горожанами. До вмешательства полиции дело не дошло, хотя требования успокоиться разбушевавшимся тюменцам спикеру пришлось повторить много раз.

Комиссия по бюджету. Тюменская городская дума. Тюмень
Общественник Юрий Рябцев хотел предложить гордуме отправить в отставку спикера Дмитрия Еремеева, но ему вовремя не дали слова
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Юрий Рябцев слова тоже не получил, хотя записывался на выступление заранее. Горожанин хотел внести в повестку скандальное предложение отправить номинального главу Тюмени Дмитрия Еремеева в отставку. Но слово общественнику предоставили лишь после принятия повестки. На возмущенный вопрос Рябцева, почему спикер Еремеев так свободно обращается с думским регламентом, последовал ответ: «Ну, вы же выступили». В итоге требование удалить Еремеева в отставку Рябцев передал просто в письменном виде.

По мнению Рябцева, спикер Еремеев не предоставил для размещения на официальном сайте администрации Тюмени необходимые документы к проекту изменений в устав города. Рябцев посчитал, что спикер тем самым «содействовал росту социальной напряженности и протестных настроений жителей города».

Николай Бастриков
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