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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
09:28  23 декабря 2016 0

Сотни единороссов съезжаются в Челябинск. Выбирать «гонцов» к Медведеву

День рождения единой россии. Кировка. Челябинск., единая россия
"Старая" и "молодая" гвардия определят сферы влиянияФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

XXIX отчетно-выборная конференция Челябинского регионального отделения «Единой Россия» пройдет в Челябинске в пятницу, 23 декабря, сообщили «URA.Ru» в исполкоме «ЕР». В ее работе примут участие более 300 делегатов. Также ожидаются депутаты всех уровней, представители органов законодательной и исполнительной власти, включая губернатора Бориса Дубровского.

Делегаты подведут итоги работы отделения за последние 5 лет полномочий регионального политсовета, а также обсудят итоги отчетно-выборной кампании в первичных и местных отделениях партии.

Кроме того, на конференции выберут новые руководящие органы: секретаря регионального отделения, региональный политсовет, контрольную комиссию и делегатов на XVI съезд «Единой России», который пройдет под председательством лидера партии Дмитрия Медведева. Всего в Москву отправятся 15 южноуральцев: шесть делегатов по статусу и девять, выдвинутых 23 декабря на отчетно-выборной конференции.

Алексей Шумов
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