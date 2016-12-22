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19 декабря 2016
17:56  22 декабря 2016 8

Пермский премьер отказывается уходить в отставку

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, тушнолобов геннадий
Геннадий Тушнолобов назвал информацию администрации губернатора ошибкойФото: Алексей Глазырин © URA.Ru
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов не собирается оставлять занимаемую должность. Об этом он сам сообщил «URA.Ru».

В четверг, 22 декабря, администрация губернатора официально объявила об отставке правительства Пермского края. Руководство кабмином взял на себя глава региона Виктор Басаргин. Все министры и вице-премьеры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности. Решение принято в рамках административной реформы — в новой структуре кабмина вообще не будет должности председателя, которую занимал Геннадий Тушнолобов.

Однако сам Геннадий Тушнолобов сообщил «URA.Ru», что не собирается уходить в отставку: «Никаких решений не принято, и документы не подписаны. Все продолжают работать в том же статусе, в каком и работали».

Информацию, опубликованную администрацией губернатора, премьер назвал ошибкой и добавил, что намерен и дальше руководить кабмином.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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