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19 декабря 2016
17:54  22 декабря 2016 4

Басаргин отправил правительство в отставку

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, тушнолобов геннадий
Геннадий Тушнолобов лишился премьерского постаФото: Алексей Глазырин © URA.Ru
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил в отставку региональное правительство, как и сообщало «URA.Ru». Все действующие министры, кроме главы кабмина Геннадия Тушнолобова, остались в статусе исполняющих обязанности.

«Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор», — цитирует пресс-служба краевой администрации Виктора Басаргина. До формирования нового состава кабмина действующим министрам поручено исполнять свои обязанности, при этом пост премьер-министра в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует.

Отчет губернатора Пермь, басаргин виктор
Теперь возглавлять правительство будет лично губернатор
Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

В среду, 21 декабря, «URA.Ru» сообщало, что губернатор может распустить правительство края и отправить в отставку Геннадия Тушнолобова. Политологи разошлись в оценках этой информации. Одни считают, что глава региона решил переформатировать команду перед участием в выборах, другие — что это начало конца эпохи Виктора Басаргина.

Судя по всему, наиболее вероятен первый вариант. Расформирование краевого правительства объявили первым этапом масштабной административной реформы. «Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья», — цитирует Басаргина его пресс-служба.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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