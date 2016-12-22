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22 декабря 2016
18:07  22 декабря 2016 5

Бывшего зама Улюкаева отправили в «ссылку» в Крым

Павла Королева отправили работать в КрымФото: официальный сайт Минэкономразвития РФ
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева Павла Королева отправили в Крым, где он будет работать вице-премьером правительства. Его кандидатуру согласовал глава республики Сергей Аксенов.

В правительстве Крыма Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. В Крыму это назначение поддержали, считая, что появление федерального чиновника в правительстве ускорит его работу, сообщает «Национальная служба новостей».

«Система управления в России очень сильно отличается от украинской, — отметил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. — Чтобы получить средства, которые приходится получать для федеральных программ, надо оформлять очень много документов. И наши крымские чиновники просто не в состоянии понять, как это делается».

Царев отметил, что процент осваивания бюджетных средств по многим программам в Крыму крайне низкий: 10%, 15%, 25%. Он считает ошибкой закрытие Министерства Крыма. «Но если пошли на такой шаг, то надо прямо в правительство Крыма брать людей, которые могут работать в российских реалиях. И взять чиновника прямо из Минэкономразвития — это лучший вариант», — пояснил Царев.

В Минэкономразвития при Алексее Улюкаеве Королев курировал вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимого имущества.

Алексей Улюкаев, напомним, был задержан за вымогательство крупной взятки. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом.

Нина Калинина
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