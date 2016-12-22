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22 декабря 2016
18:23  22 декабря 2016 1

Шойгу ликвидирует Спецстрой. На смену придут другие организации

Богоявленский храм. Ильтяков Александр осматривает стройку Курган, стройка, рабочие с носилками, теплый пол
Объекты военным будут стоить ФГУПыФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Федеральное агентство специального строительства будет упразднено. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, вместо Спецстроя будут созданы восемь ФГУПов, которые займутся строительством объектов Минобороны.

О реорганизации военно-строительного комплекса Шойгу объявил на итоговой коллегии военного ведомства, сообщает ТАСС. «Спецстрой упраздняется, в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны», — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что перед ФГУПами будут стоять задачи возведения только специальных объектов Минобороны.

Поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков, отмечает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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