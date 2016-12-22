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Главные новости Тюменской области
20:11  22 декабря 2016 1

В Тюмени замерзшую фуру убирали с дороги грузовиками и трактором. ФОТО

От мороза у иркутского грузовика замерз топливопровод и намертво заклинили тормозафото - ГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени «всем миром» спасали вставшую из-за мороза на оживленном перекрестке фуру. Чтобы вызволить водителя намертво заглохшего большегруза, сотрудникам ГИБДД пришлось обращаться за помощью к тюменскому транспортному предприятию и водителям других грузовиков.

В ночь на 22 декабря на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова в Тюмени встала фура из Иркутска, груженая 18 тоннами металла. У грузовика замерзла солярка в топливопроводе и вышел воздух из тормозной системы, отчего большегруз остановился намертво. Инспекторы ГИБДД отогрели водителя грузовика и стали искать способ убрать фуру, которая перекрывала дорогу вблизи одного из важных городских перекрестков.

Чтобы сдвинуть фуру с места, пришлось использовать грузовик «Урал». «КамАЗ» и самосвал «Вольво» одного из тюменских транспортных предприятий сдвинуть с места груженую металлом фуру не смогли. Тормозную систему грузовика пытались оживить при помощи компрессора от трактора, потом — от пневмосистемы «Вольво».

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Сдвинуть замерзшую фуру с места смог только «Урал» фото — ГИБДД по Тюменской области

Когда фуру удалось убрать с дороги, гаишники свозили водителя за керосином и запчастями, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Запускать двигатель водителю помогали уже сотрудники МЧС.

Николай Бастриков
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