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23 декабря 2016
22 декабря 2016
18:18  22 декабря 2016 17

Бывшей студентке МГУ, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, дали срок

Для Карауловой просили пять летФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (она же Варвара Караулова), пытавшаяся сбежать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГИЛ, отправится в колонию общего режима на 4,5 года.

Такое решение вынес Московский окружной военный суд, пишет «Национальная служба новостей». Пока приговор не вступил в силу, защита обжалует его.

«Варваре Карауловой дали 4,5 лет из 5 возможных, — написал в своем микроблоге в Twitter адвокат Илья Новиков. -До Нового года мы подадим апелляцию». Прокурор просил для Карауловой пять лет колонии и штраф в 150 тыс. рублей, защитники настаивали на оправдании.

Подсудимая в своих поступках раскаялась, но напомнила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Караулова была арестована в октябре 2015 года, когда попыталась примкнуть к запрещенной на территории РФ группировке «Исламское государство». Когда девушка училась на втором курсе, она тайно бежала в Турцию, ее задержали при попытке пересечь сирийскую границу.

Позднее Караулова сменила имя и стала Александрой Ивановой.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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